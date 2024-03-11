報導：中國投資者過去5年大賣美國商業地產 是同期購入的15倍

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 14:10

據香港《南華早報》引述 MSCI Real Assets 數據，2019 年至去年，中國投資者出售了 317 億美元的美國商業房地產，是同期購買量的 15 倍。

據報導稱，相較之下，2019 至 2023 年，中國投資者僅購入 20.6 億美元的商業房地產資產。

其中最大的一筆發生在 2019 年，當時，由中國投資者財團支持的新加坡物流公司 GLP 向黑石集團旗下的 Blackstone Real Estate Partners 出售了多個基金的工業資產，金額達 187 億美元。

除此之外，MSCI 數據顯示，2019 至 2023 年，在澳洲，中國投資者出售商業房地產 23 億美元，購入 17 億美元。 在日本，中國投資者出售資產 69 億美元，購買 57 億美元。

MSCI 亞洲房地產研究主管 Ben Chow 指出，預計中國投資者將繼續剝離過去 10 年在美國收購的資產。他表示，美國許多主要市場的辦公大樓價格，已跌至 5 至 10 年的低點，因此，此前在 2013-2015 年購入的資產，可能還低於買入價格 。

另根據韓聯社 3 月 10 日報導，南韓法院登記資訊公開網站的資料顯示，2023 年外國人在韓購屋併申請房屋所有權轉移登記超過 1.5 萬件，購屋登記占比創新高，其中七成以上是中國買家。