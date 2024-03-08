〈進出口統計〉AI發高燒 1-2月資通視聽產品出口179億美元 創歷年同期新高

AI 需求強勁，資通與視聽產品仍佔今年出口大宗，財政部統計，累計 1 至 2 月出口較上年同期增 60.9 億美元，主要來自於資通與視聽產品出口 179.3 億美元，創下歷年同期新高，較上年同期增 90.8 億美元，年增 1 倍，其中電腦及其附屬單元增 79.6 億美元，年增 2.7 倍。

財政部統計處處長蔡美娜指出，考量季調因素，去年過年在 1 月，今年落在 2 月，故以今年 1-2 月和去年同期比較，出口之力來自於資通與視聽產品出口創下歷年同期新高，較上年同期增 90.8 億美元，年增達 1 倍，其中電腦及其附屬單元增 79.6 億美元佔比最高，年增達 2.7 倍，其次為儲存媒體增 4.8 億美元、電腦之零附件增 1.0 億美元 ，交換器及路由器負成長，減少 2.7 億美元。