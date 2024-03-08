〈進出口統計〉AI發高燒 1-2月資通視聽產品出口179億美元 創歷年同期新高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 19:33
AI 需求強勁，資通與視聽產品仍佔今年出口大宗，財政部統計，累計 1 至 2 月出口較上年同期增 60.9 億美元，主要來自於資通與視聽產品出口 179.3 億美元，創下歷年同期新高，較上年同期增 90.8 億美元，年增 1 倍，其中電腦及其附屬單元增 79.6 億美元，年增 2.7 倍。
財政部統計處處長蔡美娜指出，考量季調因素，去年過年在 1 月，今年落在 2 月，故以今年 1-2 月和去年同期比較，出口之力來自於資通與視聽產品出口創下歷年同期新高，較上年同期增 90.8 億美元，年增達 1 倍，其中電腦及其附屬單元增 79.6 億美元佔比最高，年增達 2.7 倍，其次為儲存媒體增 4.8 億美元、電腦之零附件增 1.0 億美元 ，交換器及路由器負成長，減少 2.7 億美元。
運輸工具出口 17.2 億美元，較上年同期減 4.9 億美元，其中自行車減 2.5 億美元、摩托車及自行車之零附件減 2.5 億美元，船舶增 0.4 億美元。
化學品出口 28.9 億美元，較上年同期減 4.0 億美元，其中丙烯減 0.6 億美元、晶圓減 0.4 億美元、醋酸乙烯酯減 0.4 億美元。
至於電子零組件出口 252.6 億美元，較上年同期減 4.0 億美元，其中積體電路減 3.5 億美元 (-1.4%)、印刷電路減 0.5 億美元，電容器及電阻器增 0.3 億美元。
基本金屬及其製品出口 43.4 億美元，較上年同期減 3.6 億美元，其中不銹鋼及其製品減 1.6 億美元、鋼鐵製螺釘螺栓減 1.5 億美元。
蔡美娜說明，與上年同月比較，雖適逢春節假期工作天數較少，主要貨類外銷普遍下滑，惟受惠於 AI 等新興應用商機持續熱絡，2 月出口仍較上年同月增 3.9 億美元，出口仍較上年同月增 1.3%，連續 4 個月正成長，進口則受資本設備購置緊縮與化石燃料價、量齊挫等影響，年減 17.8%。累計 1 至 2 月出口增 9.7%，進口亦增 0.7%，規模值均為歷年同期次高。
其次，2 月其他主要貨品出口普遍較上年同月滑落，僅資通與視聽產品受惠於電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長。前 2 個月合計，除資通與視聽產品出口穩居成長主力；電子零組件受制於外銷市場復甦力道不一，年減 1.5%；礦、塑、化產品受傳統淡季需求平緩、國際油價震盪盤整等影響，各減 4.6%、8.7%、12.2%。
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