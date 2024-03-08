台股首破2萬大關，業力引爆眾多強勢股殺跌停，下週優先撿「這些」便宜

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 18:32

台積電短短五天自 689 漲到最高 796，最高漲 107 元，貢獻指數 904 點，推升台股早盤最高達 20065，首度突破 2 萬點大關，但迎來的不是開香檳慶祝，反而是大量強勢股，中小型股的帶量殺盤，讓投資人為之錯愕。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，這波這波 AI、IP 等相關股漲幅巨大，加上大家也沒看過 2 萬點，當有資金趁著台積電大漲推升指數上 2 萬點的過程，利用台積電掩護出貨，股價打下來市場驚弓之鳥全面跟著亂殺，就演變成多殺多的走勢，OTC 走勢尤其明顯，週四就爆出天量收黑 K 棒，今日量略小一點但收一根更長的黑棒，一口氣就要回測月線，這波自 1 月中就一路向上的走勢暫時進入整理。加權指數則有台積電撐著，終場還是小漲 91 點，但收盤離高點差 280 點，扣除台積電其實應該跌約 111 點，兩萬點畢竟還是大關，多頭有必要在這邊重整一下，下次上去就會更順利。

至於下週什麼股票會最先反彈上去，鄭瑞宗的看法是，回頭看看過去四天，當台積電一路衝高，市場形成拉積盤的排擠效應之下，仍可逆勢創新高的公司，這表示基本面趨勢最強，股價表現最厲害，但週五因為市場殺太兇被帶下來的強勢股，這類的都有機會是下週領先反彈的公司。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，AI 股的部分，美超微收盤又創 1159 歷史新高，AI 伺服器的大出貨潮將要來臨，AI 零組件業績必是大好，只是不同族群位階各不相同，其中 CPO、散熱股，這波雙鴻、奇鋐、光聖、上詮、前鼎都漲很多，高檔整理恐怕難以避免，這部分就不急著搶進持股，軸承的富世達、新日興、兆利也雷同，先以整理看待。

有機會強彈的是華擎 (3515-TW)、台燿 (6274-TW)，週四盤中皆寫下歷史新天價，華擎最高達 311.5 元，週五一度跌停達 278，瞬間拉回 33.5 元，華擎 3 月才剛要出貨輝達 AI 伺服器，本來營收規模就不大僅 19E 左右，下半年 AI 營收比重將快速拉升到 5 成，是 AI 伺服器新進者中爆發力最大的公司，今年估要賺 20 元，與技嘉差不多，基本面強勁不變之下，急跌買進不會吃虧。

台燿昨日最高 178.5，今日最低打到 149 也差了 29.5 元，今年台燿有非常多 AI 新訂單，AI 伺服器、CPO 需要大量高階 CCL，下半年台燿業績動能非常強勁，今年將大賺 10 元，股價評價本就被低估，急跌更是好買點。

而光通訊 CPO 族群飆漲之後，連接器連接線的部分，今年也受惠 AI 訂單大爆發，有機會接棒演出，算是高速傳輸題材的延伸，其中過去一週股價創新高的有正凌 (8147-TW)，良維 (6290-TW)、湧德 (3689-TW)，正凌、湧德皆有拿下輝達訂單，下半年出貨強勁，良維一條 AI 用的線毛利率就超過 40~50%，今年毛利率也將步入歷史新高峰，此三家今年 EPS 估計都可達 8~10 元，AI 上游零組件 PE 可達 20~25 倍，股價評價都還偏低，週五急跌出好價位，未來有機會複製 CPO 族群的大漲行情。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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