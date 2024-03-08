佳穎桃園觀音新廠陸續投產挹注 估今年營收再創新高

佳穎今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 2 月營收 8133 萬元，月減 40.23%，年減 20.82%，累計 2024 年 1-2 月 營收爲 2.17 億元，年減 2.36%。公司認為，佳穎桃園觀音新廠陸續投產挹注之下，台灣貢獻的營收將較 2023 年再增長 20%，同時，大陸昆山營收也將成長，加上今年下半年也還有營建收入的認列，全年營收將突破 2023 年的 20.71 億元新高紀錄。