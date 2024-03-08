佳穎桃園觀音新廠陸續投產挹注 估今年營收再創新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 14:14
沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 在桃園觀音建立的新生產線也已完工，總投資額 2.5 億元，佳穎在新產能的挹注之下，加上今年下半年也還有營建收入的認列，全年營收可望再創新高。
佳穎今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 2 月營收 8133 萬元，月減 40.23%，年減 20.82%，累計 2024 年 1-2 月 營收爲 2.17 億元，年減 2.36%。公司認為，佳穎桃園觀音新廠陸續投產挹注之下，台灣貢獻的營收將較 2023 年再增長 20%，同時，大陸昆山營收也將成長，加上今年下半年也還有營建收入的認列，全年營收將突破 2023 年的 20.71 億元新高紀錄。
佳穎現有產能包括台灣桃園大園、中國大陸華東昆山廠等，桃園觀音新廠營收貢獻規劃由單月 1000 萬元起跳，單月營收估放大至 3000 萬元，在產品逐一獲認證後，規劃年產能最高可貢獻產值 5 億元。
佳穎 2023 年前三季稅後純益爲 1.63 億元，每股純益爲 2.79 元。
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