盤後速報 - 興農(1712)下週(3月14日)除息2.8元，預估參考價39.15元
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:05
興農(1712-TW)下週(3月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(3月7日)收盤價41.95元計算，預估參考價為39.15元，息值合計為2.8元，股息殖利率6.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
興農(1712-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為農藥。其他。近5日股價上漲0.96%，集中市場加權指數上漲3.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/14
|41.95
|2.8
|6.67%
|0.0
|2023/03/16
|40.45
|2.8
|6.92%
|0.0
|2022/04/07
|34.45
|1.8
|5.22%
|0.0
|2021/04/08
|23.8
|1.3
|5.46%
|0.0
|2020/04/08
|19.15
|1.3
|6.79%
|0.0
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