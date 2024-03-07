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鉅亨速報

盤後速報 - 興農(1712)下週(3月14日)除息2.8元，預估參考價39.15元

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:05

興農(1712-TW)下週(3月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(3月7日)收盤價41.95元計算，預估參考價為39.15元，息值合計為2.8元，股息殖利率6.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

興農(1712-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為農藥。其他。近5日股價上漲0.96%，集中市場加權指數上漲3.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/14 41.95 2.8 6.67% 0.0
2023/03/16 40.45 2.8 6.92% 0.0
2022/04/07 34.45 1.8 5.22% 0.0
2021/04/08 23.8 1.3 5.46% 0.0
2020/04/08 19.15 1.3 6.79% 0.0

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