中國外長王毅開記者會 四問美國 控美方不斷翻新打壓中國手段

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 11:00

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（7 日）開記者會四問美國，指控美方不斷翻新打壓中國手段，敦促美方客觀理性看待中國的發展，他並表示支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。

中國十四屆全國人大二次會議周四上午 10 時在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

據《財聯社》報導，王毅在記者會上指出，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，他敦促美方客觀理性看待中國的發展，言行一致，落實承諾。

王毅說，舊金山「拜習會」以來，中美關係確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益。但不得不指出的是，美方仍延續對華錯誤認知，沒有真正兌現承諾，不斷翻新打壓中國的手段，不斷拉長單邊制裁清單，欲加之罪到了匪夷所思的地步。

王毅在記者會上砲聲隆隆，聲稱美國如果總是說一套做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈的高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

王毅說，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裡。要確保國家不分大小強弱，都能在多極化進程中平等參與、享受權利、發揮作用。

在中俄關係方面，王毅說，中俄兩國打造了完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，雙方將維護以聯合國為核心的國際體系，維護地區和全球安全與穩定。

王毅表示，在國家主席習近平和俄羅斯總統普丁引領下，中俄新時代全面戰略合作夥伴關係保持高水準運行，雙方政治互信持續深化，互利合作，優勢互補，民間交往熱情高漲。去年雙方貿易額達到了創紀錄的 2,400 億美元，提前完成 2,000 億美元既定目標。

王毅說，俄羅斯天然氣進入中國千家萬戶，且中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷上，充分體現兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。