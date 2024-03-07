盤中速報 - 金屬幣大漲11.14%，報2.714美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 08:08
金屬幣(MTL)在過去 24 小時內漲幅超過11.14%，最新價格2.714美元，總成交量達1.48億美元，總市值1.06億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：3.88美元，近 1 日最低價：2.355美元，流通供給量：66,588,888。
Metal (MTL)是金屬產品的本國貨幣，是金屬生態系統的重要組成部分。 根據團隊的說法，在Metal Pay上發送和接收任何加密貨幣給朋友都是即時且免費的。 旨在快速簡便地進行加密貨幣支付，用戶在發送，接收，購買或出售MTL時零費用支付。Metal（MTL）目前是在乙太坊平臺上運行的一種加密貨幣權杖，但它將在本機Metal區塊鏈Proton上可用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.36%
- 近 1 月：+47.41%
- 近 3 月：+24.27%
- 近 6 月：+76.06%
- 今年以來：+28.18%
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