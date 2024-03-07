盤中速報 - 金屬幣大漲13.06%，報2.719美元

Metal (MTL)是金屬產品的本國貨幣，是金屬生態系統的重要組成部分。 根據團隊的說法，在Metal Pay上發送和接收任何加密貨幣給朋友都是即時且免費的。 旨在快速簡便地進行加密貨幣支付，用戶在發送，接收，購買或出售MTL時零費用支付。Metal（MTL）目前是在乙太坊平臺上運行的一種加密貨幣權杖，但它將在本機Metal區塊鏈Proton上可用。