鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.37億美元，Stratis(STRAX)24小時漲幅達5.96%
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,355.13美元，24小時漲跌幅+4.53%；以太幣(ETH)現報價格3,816.3美元，24小時漲跌幅+7.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達51.37億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達49.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達36.46億美元。
24小時漲幅：Stratis(STRAX)24小時漲幅5.96%；賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅3.2%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅3.55%。
24小時跌幅：Reserve Rights(RSR)24小時跌幅54.4%；FET(FET)24小時跌幅50%；Render Token(RNDR)24小時跌幅48%。
近一週漲幅：Sui(SUI)近一週漲幅11.9%；RLC(RLC)近一週漲幅9.19%；WAXP(WAXP)近一週漲幅7.62%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅205%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅170%；Bonk(BONK)近一週跌幅69.9%。
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