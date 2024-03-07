鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.37億美元，Stratis(STRAX)24小時漲幅達5.96%

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達51.37億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達49.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達36.46億美元。

24小時漲幅：Stratis(STRAX)24小時漲幅5.96%；賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅3.2%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅3.55%。

24小時跌幅：Reserve Rights(RSR)24小時跌幅54.4%；FET(FET)24小時跌幅50%；Render Token(RNDR)24小時跌幅48%。