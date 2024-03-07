中國五部委「一把手」重磅發聲 信息量很大！

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 10:00

中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行總裁潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清等官員，周三（6 日）就發展改革、財政預算、商務、金融證券等問題回答中外記者提問。

鄭柵潔：2024 年實現 5% 左右成長目標有強有力支撐

據《新華社》報導，鄭柵潔周三在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上表示，今年經濟發展的有利條件比不利因素強，發展基礎更為堅實，抗衝擊能力和韌性持續增強，宏觀政策繼續發力，為經濟平穩發展提供強大的宏觀調控的政策供給。

鄭柵潔說，政府有信心、有能力、有條件、有底氣推動經濟持續回升，高品質完成全年經濟社會發展各項目標任務。

王文濤：將推動汽車、家電、家裝廚衛等消費品以舊換新

王文濤說，今年商務部會同五個部門展開「全國網上年貨節」活動，這也是商務部今年「消費促進年」的首場活動。今年促消費還有兩項重點工作，一個是推動汽車、家電、家裝廚衛等消費品以舊換新，一個是提振服務消費。

對於消費品以舊換新工作，商務部將認真抓好落實。總體思路是：堅持以市場為主，透過政策支持和引導，充分調動各方積極性，形成「去舊更容易、換新更願意」的機制。

潘功勝：物價溫和回升是貨幣政策重要考量

潘功勝指出，貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。目前法定存款準備金率平均為 7%，後續仍有降準空間。

中國人民銀行將綜合運用多種貨幣政策工具，增強逆周期調節力道，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長、均衡投放。

潘功勝並表示，要把物價溫和回升列為貨幣政策重要考量，統籌兼顧銀行業資產負債表健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。

藍佛安：今年教育、社保和就業預算安排都會超過人民幣 4 兆

藍佛安說，近年來財政部門持續提高資金安排的「民生含量」，不斷提高政策的「民生溫度」，不斷健全就業、教育、社保、醫療、住宅、生態環境等方面政策保障。2024 年，教育、社保和就業的預算安排都會超過人民幣 4 兆元。

吳清：下一步工作重點突出「強」和「嚴」

吳清表示，資本市場監管者要特別關注公平問題，把公開公平公正列為最重要的原則。

吳清說，下一步工作將尊重規律，尊重規則。重點是突出「強」和「嚴」。「強」是強本強基。投資者是市場之本，上市公司是市場之基，必須真誠善待投資者，必須聚焦提高上市公司的品質。