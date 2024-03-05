鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為34.75元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.38元，其中最高估值2.88元，最低估值2.14元，預估目標價為34.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.88(2.73)
|3.28
|最低值
|2.14(2.14)
|2.39
|平均值
|2.44(2.38)
|2.84
|中位數
|2.38(2.29)
|2.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|1,017,229,960
|1,098,335,000
|最低值
|914,978,000
|967,511,200
|平均值
|982,523,490
|1,040,299,220
|中位數
|989,829,510
|1,051,461,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.67
|2.9
|2.15
|1.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,073,245,915
|1,235,682,015
|1,048,929,251
|980,442,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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