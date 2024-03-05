今年中國國防預算成長7.2% 軍事專家：支出規模合理克制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 16:20

中國全國人大十四屆二次會議周二（5 日）揭幕，財政部提交的預算報告顯示，今年軍費預算為人民幣 1 兆 6,655.4 億元（下同，新台幣 7 兆 3,020 億元），較去年增長 7.2%。

據《環球網》報導，今年中國全國財政安排國防支出預算為 1 兆 6,655.4 億元，成長 7.2%，增幅與去年相同，這是國防預算連續第九年維持個位數增長。

公開數據顯示，2017 年至 2023 年，中國國防預算的增幅依次是 7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1% 及 7.2%。2016 年國防預算的增幅為 7.6%，當年結束了此前近五年連續兩位數增長的局面。

軍事專家張軍社表示，中國國防支出始終堅持國防建設和經濟建設協調發展的方針，根據國防需求和國民經濟發展水準兩大因素確定國防支出。

「多年來，中國的國防支出規模一直是適度、合理的。在經濟社會持續健康發展的同時，也保持了國防支出適度增長，在經濟實力提升的同時，增強國防實力，以此更好的維護國家主權、安全和發展利益。」

張軍社並說：「在國際安全形勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，中國國防費預算連續九年增長沒有達到兩位數，不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長紀錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略。」