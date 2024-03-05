〈陸港盤後〉李強報告未能提振信心 香港股市重挫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（5 日）收盤漲跌互見，港股大跌，中國全國人大會議周二揭幕，但國務院總理李強提出的政府工作報告，未能提振投資人的信心。

滬指周二收盤漲 0.28% 報 3,047.79 點，深證成指跌 0.23% 報 9,416.8 點，創業板指跌 0.06% 報 1,833.66 點；兩市成交額合計人民幣 1.0670 兆元，「北向資金」淨買入 15.54 億元。

軍工、旅遊、銀行、保險等類股拉升，環保、家居、醫藥、石油、農業、房地產、券商等族群走低。

香港恒生指數周二收盤重挫 2.61%，報 16,162.64 點，恒生科技指數重摔 4.34%，報 3,323.89 點。

據《財聯社》報導，十四屆全國人大二次會議周二上午 9 時在北京人民大會堂登場，國家主席習近平等黨國領導人均出席會議。李強在政府工作報告中指出，去年圓滿達成全年經濟社會發展主要目標，國內生產毛額（GDP）成長 5.2%，在全球主要經濟體中名列前茅。

李強說，今年的發展主要預期目標包括以下幾點：

GDP 增長 5% 左右；

城鎮新增就業 1,200 萬人以上，城鎮調查失業率 5.5% 左右；

消費者物價指數（CPI）的漲幅是 3% 左右；

居民收入增長和經濟成長同步；

國際收支保持基本平衡；

糧食產量 1.3 兆斤以上；

單位國內生產總值能耗降低 2.5% 左右，生態環境品質持續改善。

李強也在報告中指出，今年赤字率擬按 3% 安排，赤字規模為人民幣 4.06 兆元，較去年年初預算增加 1,800 億元。他說，從今年開始，擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略和重點領域安全能力建設，今年先發行 1 兆元。

abrdn Asia 投資總監 Xin-Yao Ng 表示，交易員可能對中國的 GDP 成長和預算赤字目標有點失望，仍希望中國採取更強而有力的財政措施振興經濟。

此外，今年李強不會循例在人大會議閉幕時舉辦「總理記者會」，在中國面臨房地產危機、美中關係緊張之際，此舉恐怕只會打擊投資人的信心。