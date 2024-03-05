中國全國人大會議揭幕 李強宣布：全年GDP成長目標定在5%左右

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 09:45

中國十四屆全國人大二次會議周二（5 日）揭幕，國務院總理李強首度提出政府工作報告，稱去年圓滿達成全年經濟社會發展主要目標，並把今年全年國內生產毛額（GDP）成長目標定在 5% 左右。

據《財聯社》報導，十四屆全國人大二次會議周二上午 9 時在北京人民大會堂登場，國家主席習近平等黨國領導人均出席會議。李強在政府工作報告中指出，去年圓滿達成全年經濟社會發展主要目標，GDP 成長 5.2%，在全球主要經濟體中名列前茅。

李強說，今年發展主要預期目標包括以下幾點：

GDP 增長 5% 左右；

城鎮新增就業 1,200 萬人以上，城鎮調查失業率 5.5% 左右；

消費者物價指數（CPI）的漲幅是 3% 左右；

居民收入增長和經濟成長同步；

國際收支保持基本平衡；

糧食產量 1.3 兆斤以上；

單位國內生產總值能耗降低 2.5% 左右，生態環境品質持續改善。

李強也在報告中指出，今年赤字率擬按 3% 安排，赤字規模為人民幣 4.06 兆元，較去年年初預算增加 1,800 億元。他說，從今年開始，擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略和重點領域安全能力建設，今年先發行 1 兆元。

此外，李強說，穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效；要保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配。

李強坦言：「中國經濟持續回升向好的基礎還不穩固，有效需求不足，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多。部分中小企業經營困難。就業總量壓力和結構性矛盾並存。安全生產的薄弱環節不容忽視。政府工作存在不足，形式主義、官僚主義現象仍然突出。」

除了政府工作報告，李強原本也會在全國人大會議閉幕時舉行中外記者會，但十四屆全國人大二次會議發言人婁勤儉周一說，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，經統籌考量，李強不會舉行中外記者會，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

國務院總理記者會始於 1991 年，當時的國務院總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺邀請，與中外記者見面。1993 年以後，總理記者會趨於常態化。1998 年朱鎔基出任總理後，記者會更成為「兩會」焦點，時間也延長到兩個到兩個半小時。

《彭博》指出，李強將成為 30 年來首位未舉行閉幕記者會的總理，此舉可能會導致投資人更加擔憂政策決策不透明的問題。

總理親自回應國內外媒體問題的政治大戲，自此走入歷史，是否暗示總理的政治地位出現重大變化，成為本屆「兩會」最新焦點。