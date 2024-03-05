碧桂園又有新消息！楊惠妍：從未想過躺平！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 14:00

據《券商中國》報導，碧桂園表示，在該等情況下，概不保證將聲請認可令或高等法院將授出認可令。如果認可令未獲聲請或授出，且公司最終因聲請而清算，則於起始日（2024 年 2 月 27 日）後做出的本公司股份轉讓，將屬無效。

碧桂園在 2 月 28 日發布公告，稱 Ever Credit 於 27 日向香港高等法院提出清算聲請，追討碧桂園積欠的約 16 億港幣未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將聲請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定在 5 月 17 日。

此外，碧桂園周一也召開 3 月月度集團管理會議，集團董事局主席楊惠妍、總裁莫斌均出席會議，說明碧桂園最新情況。

「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備。」 楊惠妍說。

克而瑞的統計數據顯示，2 月 TOP100 建商的銷售操盤金額僅人民幣 1,858.6 億元，較去年同期銳減 60%，單月業績規模續寫近年新低。

楊惠妍表示，政策面的支持是公司因應市場挑戰的重要依托，碧桂園要積極爭取政府和金融機構的支持，形成資金閉環，從而確保交屋和營運。

碧桂園說，前期積極自救的表現受政府和市場認可，正全力保交屋、穩經營。

楊惠妍也說，創始人和股東從未想過躺平，公司團隊也非常優秀，與公司共渡難關。