盤中速報 - 費城半導體大漲2.05%，報5030.7點
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 04:00
截至台北時間05日03:45，費城半導體上漲101.11點（或2.05%），暫報5030.70點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.82%
- 近 1 月：+13.67%
- 近 3 月：+31.87%
- 近 6 月：+33.85%
- 今年以來：+18.06%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲6.3%；英特爾(INTC-US)上漲5.93%；Coherent Corp(COHR-US)上漲5.43%；台積電 ADR(TSM-US)上漲4.03%；超微半導體(AMD-US)上漲3%。
部分成分股表現相對疲軟，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌5.2%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)下跌2.04%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)下跌1.35%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌1.23%；藍博士半導體(RMBS-US)下跌0.92%。
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