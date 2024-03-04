〈陸港盤後〉A股收高 市場關注李強總理不開中外記者會了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（4 日）收盤走高，中國全國人大會議將在周二揭幕，但國務院總理李強不會舉行閉幕記者會了，成為本屆「兩會」最新焦點，此舉可能會導致投資人更加擔憂政策決策不透明的問題。

滬指周一收盤漲 0.41% 報 3,039.31 點，深成指漲 0.04% 報 9,438.24 點，創業板指漲 0.59% 報 1,834.83 點；兩市成交額合計人民幣 1.0771 兆元，「北向資金」淨賣出 70.61 億元。

金融、房地產、汽車、釀酒等類股走低，醫藥、媒體族群強勢拉升，煤炭、電力、石油、半導體等類股上揚。

香港恒生指數周一收盤漲 0.04%，報 16,595.97 點，恒生科技指數跌 0.38%，報 3,474.77 點。

據《財聯社》報導，中國十四屆全國人大二次會議發言人婁勤儉周一說，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，經統籌考量，李強不會舉行中外記者會，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

國務院總理記者會始於 1991 年，當時的國務院總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺邀請，與中外記者見面。1993 年以後，總理記者會趨於常態化。1998 年朱鎔基出任總理後，記者會更成為「兩會」焦點，時間也延長到兩個到兩個半小時。

《彭博》指出，李強將成為 30 年來首位未舉行閉幕記者會的總理，此舉可能會導致投資人更加擔憂政策決策不透明的問題。

總理親自回應國內外媒體問題的政治大戲，自此走入歷史，是否暗示總理的政治地位出現重大變化，成為本屆「兩會」最新焦點。

香港城市大學教授劉冬舒認為，這可能是另一個總理重要性降低的信號，過去總理是此類媒體互動最高階官員，總理可藉此建立自己形象與聲望。

不過，李強周二仍會宣讀政府工作報告，宣布今年全年經濟成長目標，這是「兩會」最重要的政策信號。經濟學家預估北京將宣布約 5% 的經濟成長目標。