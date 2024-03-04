全面「撤辣」 首周末 香港房市爆了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 12:00

香港房市全面「撤辣」（撤銷住宅物業需求管理措施），可謂一石激起千層浪，政府公布政策後，首周末熱度飆升。

據《財聯社》報導，2 月 26 日，全香港一手住宅成交量只有 4 宗，2 月 27 日也只有 14 宗，但 2 月 28 日至 3 月 2 日，每日成交宗數分別為 28 宗、53 宗、54 宗及 82 宗。政府「撤辣」後，僅僅四天的一手住宅成交量，就幾乎追平 2 月整體一手住宅成交的 270 宗。

龍年首個在香港開售的建案，是恒基地產旗下 Belgravia Place。周日（3 日）尖沙咀售樓處人流推搡湧動，幾乎重現去年 10 月長實打折銷售「親海駅」的認購盛況。

恒基物業代理營業部總經理林達民表示，周日首輪推售 138 戶全數售完，對銷售情況感到滿意。客源分布方面，八成買家介於 31 至 45 歲，不少買家為香港非永久性居民。

去年 10 月爆火的李嘉誠旗下網紅建案「親海駅」，也傳來認購消息。最新售出單位為 2B 座 20 樓 E 室，是「親海駅」最後一戶三房標準分層，買家使用了「愛才建築期付款計畫」，折扣高達 16%，成交價 1,087.8 萬港元。

業界人士指出，新買家為中國地區專才，得知香港房市全面「撤辣」後，周末就搭高鐵來香港買入心儀海景單位。

香港房市爆火的原因，匯生國際融資總裁黃立冲認為，政府撤銷「辣招」，大幅降低交易成本和持有成本，刺激了房市交投活動。

在黃立冲看來，儘管此舉有望提振市場信心，並止跌回穩，但考慮利息因素，香港單靠取消「辣招」，難以完全扭轉房市跌勢，需要進一步減息和經濟好轉的支持。

整體而言，黃立冲說，短期內上述政策可能會激發市場部分購買力，尤其是 1,000 萬港元以下的住宅市場，但這項措施對豪宅市場的影響可能有限。