首飛成功！中國「空中計程車」要來了

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 16:50

近日中國電動垂直起降航空器（eVTOL）「盛世龍」從廣東深圳蛇口郵輪母港起飛，經過約 20 分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭。

據《人民網》上周六（2 日）報導，深圳、珠海分別位於珠江口東西兩岸，以往乘車出行要繞道南沙大橋或者虎門大橋，用時約二到三小時。電動垂直起降航空器不需要傳統機場和跑道，20 分鐘就可以完成深圳、珠海跨城飛行。

「盛世龍」起飛重量達 2,000 公斤，可載五人，巡航速度可達每小時 200 公里，核心模組 100% 國產化。

電動垂直起降航空器被稱為「空中計程車」，像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，使用純電動力。

電動垂直起降航空器的運行成本比直升機低，外加強自動駕駛功能，對飛行員的要求相對沒那麼高。

這是全球首例用 eVTOL 電動垂直起降航空器進行跨海跨城飛行。該航空器獲取適航證後，預定將於 2026 年展開載人飛行。

謝嘉表示，這種新型航空器是航空工業史上的一次革命，「就像地面油動車到電車，這是從油動直升機到電動垂直起降航空器，噪音也是傳統直升機的十分之一，甚至是百分之一。正是因為這麼低的噪音水準，未來天空才能夠允許同時飛很多架這種航空器，從而能形成規模」。