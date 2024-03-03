鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.97億美元，Arkham(ARKM)24小時漲幅達5.15%

鉅亨網新聞中心 2024-03-03 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.97億美元；柴犬幣(SHIB)24小時成交量達12.3億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.72億美元。

24小時漲幅：Arkham(ARKM)24小時漲幅5.15%；INJ(INJ)24小時漲幅4.39%；GTC(GTC)24小時漲幅0.25%。

24小時跌幅：SLP(SLP)24小時跌幅59.3%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅45%；系統幣(SYS)24小時跌幅37.2%。