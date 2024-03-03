盤中速報 - HOT大漲31.35%，報0.004001美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-03 12:37
HOT(HOT)在過去 24 小時內漲幅超過31.35%，最新價格0.004001美元，總成交量達1.12億美元，總市值6.92億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：0.004638美元，近 1 日最低價：0.003004美元，流通供給量：172,747,601,409。
Holo是一個對等分佈式平臺，用於託管使用Holochain構建的去中心化應用程式，Holochain是用於開發不需要使用區塊鏈技術的DApp的框架。 Holo的目標是充當更廣泛的互聯網與使用Holochain構建的應用程式之間的橋樑，從而提供一個生態系統和市場，使DApp易於訪問，因為DApp由Holo網絡參與者託管在互聯網上。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+72.06%
- 近 1 月：+117.59%
- 近 3 月：+135.78%
- 近 6 月：+290.80%
- 今年以來：+69.09%
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