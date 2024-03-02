〈以哈戰爭〉以軍開槍 加薩走廊糧食援助站發生「大屠殺」

鉅亨網新聞中心 2024-03-02 21:22

「在以色列開槍下，加薩走廊糧食援助站發生大屠殺。」美國《CNN》周四（29 日）罕見用這樣的標題指責以軍與加薩一起造成近 900 名巴勒斯坦平民死傷的襲擊事件有關。

加薩地帶衛生部門表示，周四凌晨加薩城一個糧食援助站遭以軍攻擊，造成至少 112 人死亡、760 人受傷。以方對此予以否認，並稱大多數傷亡是「平民爭搶物資發生踩踏和卡車碾壓」所致。

上述事件發生後，巴勒斯坦總統阿巴斯將這起慘案稱為「醜陋的屠殺」。聯合國秘書長古特雷斯以及埃及、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、法國、德國等國譴責這一慘案，並要求展開獨立調查。

聯合國安理會周五為此召開緊急會議，但美國再次以「一己之力」阻止一項譴責以色列的安理會聲明。

《紐約時報》忍不住在一篇專欄評論中向美國總統拜登喊話：「你應該記住，造成加薩兒童和平民大量死亡和飢餓，美國是共犯！」

白宮發言人對此表示，該事件死亡人數令人極為震驚，需要徹底調查，但白宮重申不會考慮停止向以色列提供軍事援助。拜登也說，美國政府正在調查，「發生了什麼事，有兩個相互矛盾的版本，我還沒有答案」。

此外，拜登在周五宣布，計劃向加薩空投首批食品和人道主義救援物資，並呼籲以色列和巴勒斯坦極端組織哈瑪斯立即臨時停火。