大陸工程獲桃園鐵路地下化 CJ17區段標工程 金額約156億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 10:47

欣陸投控 (3703-TW) 旗下營建工程事業大陸工程公司日前以最有利標獲選承包交通部鐵道局「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程」。本案得標含稅金額為 155.77 億元，為大陸工程營運成長再添動能。

欣陸投控指出，CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程全長約 1,266 公尺，工程項目包含 730 公尺之明挖覆蓋隧道段及長達 536 公尺的逆打工法地下車站段。主要工作內容除前述項目之土建工程，並須負責鐵路沿線既有房舍拆除和建物保護工程，及機電系統工程等。