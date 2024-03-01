大陸工程獲桃園鐵路地下化 CJ17區段標工程 金額約156億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 10:47
欣陸投控 (3703-TW) 旗下營建工程事業大陸工程公司日前以最有利標獲選承包交通部鐵道局「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程」。本案得標含稅金額為 155.77 億元，為大陸工程營運成長再添動能。
欣陸投控指出，CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程全長約 1,266 公尺，工程項目包含 730 公尺之明挖覆蓋隧道段及長達 536 公尺的逆打工法地下車站段。主要工作內容除前述項目之土建工程，並須負責鐵路沿線既有房舍拆除和建物保護工程，及機電系統工程等。
大陸工程為國內營建工程產業標竿企業，曾負責多項交通部鐵道局的大型鐵道基礎建設。除此一標案之外，大陸工程目前同時負責交通部鐵道局的台南鐵路地下化工程 C211 及 C214 標之在建工程。截至 2023 年底，大陸工程在建工程案量再創高峰，金額超過 800 億元，約為其 2023 年合併營收的 3.8 倍。
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