當地工會強烈反對 跨境電商巨頭Temu進軍南非碰壁

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 11:40

中國電商平台拼多多旗下 Temu 今年 1 月進軍南非，繼亞洲、歐洲、北美、南美和大洋洲之後，將發展目標瞄準非洲市場。不過，短短一個月的時間內，Temu 就遭到當地工會盯上，主要原因便是跨境電商對實體零售業的衝擊。

南非服裝零售工會官員指控，Temu 和 Shein 在南非迅速擴張時，利用稅收漏洞獲利，出貨時故意將商品包裝成小包裹，藉此減少進口關稅。與 40% 至 45% 的標準關稅相比，Shein 支付的進口關稅少了 10% 至 20%。

南非服裝紡織業工會官員呼籲，政府應修改小件商品的稅收規範，確保當地企業能有公平競爭的環境。

作為非洲最大經濟體，南非是近幾年電商規模成長最快的非洲國家。截至 2023 年初共有 2430 萬個電商用戶，滲透率為 41%，預估到 2025 年，用戶將達 3340 萬，滲透率將達 53% 左右。

在人口基數龐大、滲透率仍低的情況下，具有高度成長潛能的南非市場，就成了跨境電商虎視眈眈的目標。

從消費者的角度來看，Temu 和 Shein 的價格比實體商店還要便宜一半，甚至更多，產品質量也更好，美中不足的是物流時間較長，不過，交貨時間過長的補償金與消費券獎勵，仍激起消費者網購的欲望。

Temu 和 Shein 的快速成長之所以遭到南非工會官員盯上，原因便是跨境電商和實體零售商店之間的競爭狀態。

從數據來看，2020 年至 2022 年，南非零售總額分別為 883.8 億美元、1105.1 億美元和 1101.1 億美元，排除疫情期間，這三年的實體零售額幾乎處於停滯，甚至還縮水。同期的電商總額分別為 26.4 億美元、43.4 億美元和 49 億美元，去年更達到 67 億美元，顯示跨境電商正在侵蝕實體零售店的生意。

對南非來說，跨境電商宛如一把雙面刃，人民希望能買到便宜的商品，同時又擔心實體零售業受到衝擊。

觀察經濟表現，2024 年南非通膨預期為 6%，食品價格去年平均漲了 11%，但薪資成長卻遠跟不上通膨增速，加上南非利率又維持在 8.3% 的高檔，南非統計局預測今年南非家庭支出仍將疲軟。失業率方面，2005 年至 2022 年，南非失業率長期維持在 20% 以上，疫情帶來的衝擊，更使失業率在 2020 年至 2022 年間衝上 34%。

在失業率已經很高的情況下，若電商的占比持續擴大，最終可能導致失業率更高，甚至引爆政治動亂。

換個角度思考，為何南非工會對非洲本土電商巨頭 Jumia 沒有太多意見，原因在於 Jumia 對南非實體零售業帶來的衝擊沒有 Temu 和 Shein 來得大，Jumia 並非搶占南非零售業的主要電商。