外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-03-01 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
台積電 (2330-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、台中銀 (2812-TW)、中興電 (1513-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、台中銀 (2812-TW)、臺企銀 (2834-TW)、慧洋-KY (2637-TW)、富邦越南 (00885-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、富邦越南 (00885-TW)、玉山金 (2884-TW)、大亞 (1609-TW)、臺企銀 (2834-TW)
5. 外資當日 (29) 買超的股票
開發金 (2883-TW)、富邦越南 (00885-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、大亞 (1609-TW)、臺企銀 (2834-TW)
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