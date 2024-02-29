外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-02-29 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、玉山金 (2884-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、玉山金 (2884-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、新光金 (2888-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
5. 外資當日 (27) 賣超的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、欣興 (3037-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中鋼 (2002-TW)、光寶科 (2301-TW)
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