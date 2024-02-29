〈貴金屬盤後〉市場緊盯經濟數據 留意Fed官員降息口風 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-02-29 06:55

黃金價格周三 (28 日) 走勢平靜，交易員緊盯關鍵經濟數據以及美國聯準會 (Fed) 官員關於降息時間表的評論。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.1% ，收每盎司 2042.7 美元。

黃金現貨價上漲 0.1% ，報每盎司 2031.71 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「Fed 是黃金市場的主導者，一旦他們就降息時點發表更簡明扼要的言論，我們就能看到黃金創下歷史新高。」

「在明日的數據公佈之前，黃金市場表現平靜。市場需要看到數據更明顯顯示通膨降溫，黃金才能突破 2050 美元大關。」

數據顯示，由於消費者支出強勁，美國去年第四季經濟成長強勁，但今年初起似乎有些放緩。

Fed 首選的通膨指標－核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周四公布。

Fed 近期的評論和火熱的通膨數據讓市場對 Fed 啟動降息的時間推遲至 6 月 (年初時為 3 月)。高利率通常會抑制投資人對不孳息的黃金的投資。

紐約 Fed 行長表示：「雖然經濟已經邁向更好的平衡以及通膨率 2%，但我們還沒到達目標。」

Kinesis Money 市場分析師 Frank Watson 表示：「經濟走疲的跡象預計會支撐金價，因為這意味央行降息的壓力更大。」

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