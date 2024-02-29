香港宣布 全速落實股票市場流動性小組建議
鉅亨網新聞中心 2024-02-29 11:00
香港特財政司司長陳茂波周三（28 日）提出 2024 至 2025 年度財政預算案，主題為堅定信心、抓緊機遇、推動高品質發展，且政府將全速落實股票市場流動性小組的建議。
據《中國基金報》報導，陳茂波表示，預測香港全年經濟實質成長將介於 2.5% 至 3.5%。他指出，香港在疫後復常的一年，旅客量回升，經濟恢復成長，帶動市面氣氛恢復暢旺。
不過，陳茂波坦言，地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金流向，香港經濟復甦動力有待加強，政府也需要關注不同產業復甦進程不平均的問題。
至於公共財政，陳茂波表示，疫情過後進入整固階段，經過全盤考慮，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步縮小，收支恢復平衡。
在股票市場方面，陳茂波宣布，要全速落實促進股票市場流動性專責小組去年 10 月提出的多項建議，包括改革創業板等。港交所已就建立庫存回購股份機制、在惡劣天氣下維持市場運作等徵求市場意見，目標是今年中落實。
此外，為進一步提升市場效率和流動性，香港證監會和港交所正探討一系列措施，包括：
（一）完善上市機制：研究調整首次公開招股的價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求，提升市場效率。政府也會調整結構性商品的上市要求和安排，降低上市成本。
（二）強化交易機制：探索收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價，今年第 2 季提出建議。下一步，研究調整股票現貨買賣單位，以及探索進一步調整衍生商品的持倉限額及保證金安排，以滿足風險管理需要。
（三）改善對投資者服務：研究調整實時市場資訊服務，以合理價格向不同投資者提供切合需要的服務。
（四）加強市場推廣：港交所將透過海外辦事處加強推廣香港證券市場，並積極深化與中東及東盟地區的聯繫，以吸納更多發行人和資金。
陳茂波還表示，為進一步提高市場競爭力，房地產投資信托基金（REITs）單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務，將獲豁免繳付印花稅，預估政府每年收入減少約 10 億港元。
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