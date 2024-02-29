香港宣布 全速落實股票市場流動性小組建議

不過，陳茂波坦言，地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金流向，香港經濟復甦動力有待加強，政府也需要關注不同產業復甦進程不平均的問題。



至於公共財政，陳茂波表示，疫情過後進入整固階段，經過全盤考慮，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步縮小，收支恢復平衡。



在股票市場方面，陳茂波宣布，要全速落實促進股票市場流動性專責小組去年 10 月提出的多項建議，包括改革創業板等。港交所已就建立庫存回購股份機制、在惡劣天氣下維持市場運作等徵求市場意見，目標是今年中落實。



此外，為進一步提升市場效率和流動性，香港證監會和港交所正探討一系列措施，包括：



（一）完善上市機制：研究調整首次公開招股的價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求，提升市場效率。政府也會調整結構性商品的上市要求和安排，降低上市成本。



（二）強化交易機制：探索收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價，今年第 2 季提出建議。下一步，研究調整股票現貨買賣單位，以及探索進一步調整衍生商品的持倉限額及保證金安排，以滿足風險管理需要。