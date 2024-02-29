睽違14年 香港房市再度進入「零辣招」時代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 10:00

香港政府財政司司長陳茂波周三（28 日）在立法會綜合大樓會議廳提出 2024/2025 財政年度財政預算案，房市新政策引發市場關注，業界人士說，睽違 14 年，香港房市再度進入「零辣招」時代。

據《證券時報》報導，陳茂波表示，經審慎考慮當前整體情況後，政府決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即周三起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。

對此，業界人士說，相隔 14 年，香港房市再次進入「零辣招」時代。

陳茂波指出，政府去年 10 月宣布調整住宅物業需求管理措施，有關調整包括額外印花稅適用年期從三年縮短至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅稅率減半，以及為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。

差餉物業估價署周二公布的數據顯示，1 月房價指數跌至 306.4，下探至 2016 年 11 月以來新低，與 2021 年 9 月歷史高位相比，累計跌幅達 23%。

對於香港房價下跌的原因，市場普遍認為，房價受市場信心低迷、高利率影響。此外，建商以具有吸引力的低價推出新建案，中古屋屋主需要降價才能促成交易。

展望 2024 年，降息、專才來港等內外因素可望將給香港房市帶來利多。