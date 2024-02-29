字節跳動 傳正祕密研發多款AI產品
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 12:00
多名知情人士透露，字節跳動正在祕密研發多款人工智慧（AI）產品，包括多模態數位人產品、AI 生圖、AI 生影片產品等。
據《界面新聞》周三（28 日）報導，一位知情人士表示，去年下半年看到了字節跳動多模態數位人產品的 demo，整體感覺還不錯。
字節跳動旗下剪映已在數月前組建封閉團隊，祕密研發 AI 產品，目前該團隊仍處於嚴格保密階段，研發產品還沒上線。
一位接近字節跳動的消息人士說，去年一年，字節跳動創始人張一鳴的精力都花在 AI 上，足以窺見這家公司重視 AI 業務的程度。
目前字節跳動在 AI 大模型相關產品的研發上採取全面布局、多條腿走路的模式。
另一位接近字節跳動的人士透露，該公司目前在大模型布局上面臨較大壓力，原因是去年字節跳動在自研還是投資問題上出現了戰略搖擺。
上述人士稱，字節跳動最初準備以投資形式進入大模型領域，一度考慮投資大模型公司 MiniMax 和階躍星辰，但在去年 6 月決定放棄投資外部大模型公司，轉向自研。
「在自研上，字節跳動的進步並沒有比創業公司快。在投資上，特別是阿里巴巴近期大手筆投資月之暗面之後，字節跳動完全放棄投資的戰略選擇正確與否還需要重新評估。」上述知情人士表示。
不過，多位了解字節跳動大模型情況的人士強調，現在不能完全否定其在 AI 大模型領域的布局。
在所有字節系產品中，當下最有希望承接字節跳動 AI 大模型落地的產品就是剪映。
其中一位消息人士說，剪映是一個影音創作工具，處於內容創作的上游，往 AI 方向走即文生影片。
此外，剪映創作的影片內容有抖音承接，創作者後續使用字節系的文生影片、多模態數位人產品創作內容，都有較大想像空間。
今年春節前，原抖音集團 CEO 張楠辭任執行長一職，稱未來要把精力聚焦在剪映上。這個動作也被業界人士解讀為字節跳動欲透過剪映在文生影片方向上發力。
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