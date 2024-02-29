字節跳動 傳正祕密研發多款AI產品

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 12:00

多名知情人士透露，字節跳動正在祕密研發多款人工智慧（AI）產品，包括多模態數位人產品、AI 生圖、AI 生影片產品等。

據《界面新聞》周三（28 日）報導，一位知情人士表示，去年下半年看到了字節跳動多模態數位人產品的 demo，整體感覺還不錯。

字節跳動旗下剪映已在數月前組建封閉團隊，祕密研發 AI 產品，目前該團隊仍處於嚴格保密階段，研發產品還沒上線。

一位接近字節跳動的消息人士說，去年一年，字節跳動創始人張一鳴的精力都花在 AI 上，足以窺見這家公司重視 AI 業務的程度。

目前字節跳動在 AI 大模型相關產品的研發上採取全面布局、多條腿走路的模式。

另一位接近字節跳動的人士透露，該公司目前在大模型布局上面臨較大壓力，原因是去年字節跳動在自研還是投資問題上出現了戰略搖擺。

上述人士稱，字節跳動最初準備以投資形式進入大模型領域，一度考慮投資大模型公司 MiniMax 和階躍星辰，但在去年 6 月決定放棄投資外部大模型公司，轉向自研。

「在自研上，字節跳動的進步並沒有比創業公司快。在投資上，特別是阿里巴巴近期大手筆投資月之暗面之後，字節跳動完全放棄投資的戰略選擇正確與否還需要重新評估。」上述知情人士表示。

不過，多位了解字節跳動大模型情況的人士強調，現在不能完全否定其在 AI 大模型領域的布局。

在所有字節系產品中，當下最有希望承接字節跳動 AI 大模型落地的產品就是剪映。

其中一位消息人士說，剪映是一個影音創作工具，處於內容創作的上游，往 AI 方向走即文生影片。

此外，剪映創作的影片內容有抖音承接，創作者後續使用字節系的文生影片、多模態數位人產品創作內容，都有較大想像空間。