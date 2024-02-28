〈貴金屬盤後〉市場等待通膨數據 關注Fed評論 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 06:17

黃金價格周二 (27 日) 保持穩定，投資者關注本周關鍵通膨數據和美國聯準會(Fed) 官員的評論。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.3% ，收每盎司 2044.10 美元。

黃金現貨價持平 ，報每盎司 2031.77 美元。

芝加哥 Blue LineFutures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「通膨數據小幅上升將令黃金承壓，但黃金在 2000 美元水準有央行買盤給予良好支撐力，在看到更多數據之前，Fed 官員不太可能改變立場。一旦央行真的降息，黃金第四季將出現創紀錄的漲幅。」

Fed 至少 10 位官員預計本周發表評論，而 Fed 偏愛的通膨指標「核心個人消費支出物價指數」將於周四公布。Fed 決策者近期的言論表明，Fed 並不急於降息。

數據顯示，1 月美國耐久財訂單出現近 4 年來最大降幅。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 報告中寫道，中國面臨房地產市場危機和股市長期拋售，其中產階級戮力藉由黃金保住資產，從而支撐金價。

官方數據顯示，中國 (最大的黃金消費國)1 月透過香港的黃金淨進口量創下 2018 年中期以來的最高水準。

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