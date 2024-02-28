〈貴金屬盤後〉市場等待通膨數據 關注Fed評論 黃金走穩
鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 06:17
黃金價格周二 (27 日) 保持穩定，投資者關注本周關鍵通膨數據和美國聯準會(Fed) 官員的評論。
芝加哥 Blue LineFutures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「通膨數據小幅上升將令黃金承壓，但黃金在 2000 美元水準有央行買盤給予良好支撐力，在看到更多數據之前，Fed 官員不太可能改變立場。一旦央行真的降息，黃金第四季將出現創紀錄的漲幅。」
Fed 至少 10 位官員預計本周發表評論，而 Fed 偏愛的通膨指標「核心個人消費支出物價指數」將於周四公布。Fed 決策者近期的言論表明，Fed 並不急於降息。
數據顯示，1 月美國耐久財訂單出現近 4 年來最大降幅。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 報告中寫道，中國面臨房地產市場危機和股市長期拋售，其中產階級戮力藉由黃金保住資產，從而支撐金價。
其他金屬交易
德國商銀報告寫道：「鉑金和鈀金的低價水準已讓鉑族金屬生產商留下印象，因此他們可能相應減少產量，這應該有助於穩定價格。」
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