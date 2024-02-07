鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為71.27元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對致伸(4915-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.76元，其中最高估值6.1元，最低估值5.49元，預估目標價為71.27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.1(6.1)
|6.56
|8.54
|最低值
|5.49(5.49)
|5.42
|5.78
|平均值
|5.72(5.71)
|6.03
|7.11
|中位數
|5.76(5.72)
|6.19
|7.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|62,971,000
|66,132,000
|73,602,000
|最低值
|60,488,000
|59,752,000
|61,191,000
|平均值
|61,799,860
|63,541,710
|68,533,250
|中位數
|61,722,000
|64,299,000
|69,670,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.1
|5.13
|4.3
|4.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
|80,649,608
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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