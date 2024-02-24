〈貴金屬盤後〉美元走疲、逼險需求提振 黃金價格上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 06:27
黃金價格周五 (23 日) 上漲，儘管美國聯準會 (Fed) 提前降息的希望破滅，但受美元走軟和中東緊張局勢升級帶來的避險需求的提振，現貨黃金本周收高。
美元指數小幅下跌 0.1%，邁向近兩個月來首次周線下滑，投資人可稍作喘息，美國公債殖利率本周也下降，令美元計價的黃金價格對海外買家來說沒那麼昂貴。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「黃金價格上漲主要是因為美元稍微走疲。」
「目前貴金屬市場的走勢很微妙，儘管利率很高，卻仍有大量避險買盤。」
Fed 理事 Christopher Waller 周四稱自己「不急著」降息，這令投資者更堅定「美國要等到 6 月才降息」的押注。
Fed 最新會議記錄顯示，多數決策者擔心過早降息的風險。
近期數據顯示，美國消費者和生產者物價高於預期，也粉碎市場提前降息的預測，令黃金價格進一步承壓。利率下降可增強不孳息的黃金對買家的吸引力，因此延後降息不利黃金。
瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，更多 Fed 官員發表鷹派言論，多少拖累了金價。
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