〈財報〉寵物飼料和冷凍食品需求不墜 JM Smucker獲利超出預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 21:52

Jif 花生醬製造商 JM Smucker (SJM-US) 第 3 財季獲利超出華爾街預期，因為在高通膨且價格上漲的背景下，對其高價寵物食品和食品主食的需求仍保持不變。

雖然受通膨打擊的消費者越來越喜歡在家做飯，但對 Uncrustables 冷凍三明治等 JM Smucker 冷凍零食的需求仍然強勁。

根據 LSEG 數據，這家總部位於俄亥俄州奧爾維爾的公司第 3 財季淨銷售額為 22.3 億美元，略高於分析師平均預期的 22.2 億美元。

該公司的銷售成長是由 Meow Mix 貓糧推動的，並受到先前調高的售價所推動。

該公司當季毛利率從去年的 34.1% 上升至 36.9%。

過去一年，售價調漲提高了 JM Smucker 的獲利，該公司預計最近收購 Twinkies 製造商 Hostess Brands 的交易將進一步提高其利潤率。

根據 LSEG 數據，JM Smucker 上季獲利為每股 2.48 美元，而分析師平均預期為每股 2.27 美元。

該公司以其獨特的玻璃罐而聞名，由於分拆寵物食品和收購 Hostess Brand 的影響，維持可比銷售財測，並提高獲利財測的下限。

JM Smucker 目前預計全年獲利將在 9.45 至 9.65 美元之間，而之前的範圍為 9.25 美元至 9.65 美元。

該公司股價去年下跌近 20%，但周二 (27 日) 盤前上漲約 2%。