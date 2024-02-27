外資轉賣122億元 續提款多檔ETF 認錯回補玉山金1.3萬張
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 17:53
台股今 (27) 日萬九大關曇花一現，終場下跌 93 點，收在 18854 點。外資轉賣超 121.66 億元，國泰永續高股息等 ETF 與金融股再度淪為提款金，反觀玉金山 (2884-TW) 因法說釋佳音、今年股利有望翻倍，外資今日認錯回補 1.3 萬張，居買超第一。
三大法人今日同步站在空方，外資反手賣超 121.66 億元、投信賣超 25.21 億元，呈現連 14 賣、自營商同步提款 52.26 億元，三大法人合計賣超 199.13 億元。
觀察外資操作，外資昨日倒貨玉山金逾萬張，今日認錯回補近 1.3 萬張，另外，殖利率同樣驚人的京城銀也獲買超 4210 張，ETF 則青睞富邦美債 20 年、復華中國 5G、中信美國公債 20 年各 4000 餘張。其他個股方面，買超英業達 5674 張、台積電 4624 張、華泰 4256 張、華通 4116 張、上詮近 4000 張。
外資賣超方面，減碼群益 ESG 投等債 20 + 共 4.2 萬張最多，國泰永續高股息 2.8 萬張、群益台灣精選高息 1.6 萬張、復華富時不動產逾萬張，同步提款新光金 1.2 萬張、台新金與開發金。其他個股則有欣興近 2 萬張、中鋼 1.4 萬張、光寶科 1.3 萬張、南亞科。
投信買超前十名分別為華邦電、元太、聯詠、元大 AAA 至 A 公司債、美時、瑞昱、聯發科、森威能源、神基、樺漢；賣超前十名則有緯創、廣達、智邦、定穎投控、元大高股息、華通、聯鈞、金像電、國泰金、台肥。
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