〈台幣〉股匯齊挫 貶勢收斂放量收31.57元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 17:36

台北股匯今 (27) 日同步走弱，台股早盤觸及萬九後震盪翻黑，一度挫逾百點，新台幣兌美元匯率同步湧現美元買盤，匯價摜破 31.6 元關卡，下探近 1 個半月新低，不過，出口商仍有實質拋匯需求，帶動貶幅收斂，終場以 31.57 元作收，貶值 2 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.42 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.55 元開盤，最高來到 31.541 元、最低下探 31.62 元，為 1 月中旬以來的最低點，匯銀人士表示，主要受到外資擴大匯出影響，使得新台幣貶值幅度較大，而出口商眼見貶破 31.6 元價位後，隨即進場拋匯，為新台幣提供支撐。

新台幣兌美元終場收在 31.57 元，貶值 2 分，台北外匯市場成交金額 13.41 億美元，元太外匯市場成交金額 6.01 億美元。

美元升值力道暫歇，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數小跌 0.2%，歐元、越南盾升值 0.22%，日元小升 0.07%，新加坡幣升 0.04%，韓元、人民幣近乎持平，而新台幣收盤小幅貶值。