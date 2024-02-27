法國總統：不排除向烏克蘭派遣西方軍隊 全力阻止俄軍戰勝
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 16:00
在烏克蘭戰爭進入第三年之際，法國總統馬克宏周一（26 日）在愛麗舍宮表示，不排除向烏克蘭派遣西方軍隊。
據《CNN》報導，馬克宏周一在記者會上說，雖然各國對「向烏克蘭派遣地面部隊」的問題上還沒建立共識，但就事情發展態勢而言，不能排除任何可能性。
馬克宏指出，將盡一切努力，阻止俄軍戰勝，「我是帶著決心說這些話」。
「今天說『永遠不會』的人，就是兩年前說永遠不會有飛機、永遠不會有遠程飛彈、永遠不會有坦克的人。在座很多人之前都說『我們會提供頭盔和睡袋』，現在他們又說我們需要做更多的事情來（讓他們）獲得飛彈和戰車。我們必須保持謙遜，並意識到我們（的行動）總是晚六到八個月。」馬克宏說。
馬克宏還宣布，歐洲各國將成立一個新的聯盟，向烏克蘭提供「中遠程飛彈和炸彈」。
烏克蘭戰爭上周六屆滿兩年，義大利總理梅洛尼、加拿大總理杜魯道、比利時總理德克魯，以及歐盟執委會主席馮德萊恩等四位西方國家政要抵達烏克蘭首都基輔，彰顯對烏克蘭的支持。
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