法國總統：不排除向烏克蘭派遣西方軍隊 全力阻止俄軍戰勝

「今天說『永遠不會』的人，就是兩年前說永遠不會有飛機、永遠不會有遠程飛彈、永遠不會有坦克的人。在座很多人之前都說『我們會提供頭盔和睡袋』，現在他們又說我們需要做更多的事情來（讓他們）獲得飛彈和戰車。我們必須保持謙遜，並意識到我們（的行動）總是晚六到八個月。」馬克宏說。