〈財報〉需求反彈 達美樂披薩上季銷售額超過預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 19:21

達美樂披薩 (Domino"s Pizza)(DPZ-US) 上季同店銷售額超過華爾街的預期，其會員計畫的改革以及與 Uber Eats 的送貨合作，提高了人們對其披薩和雞翅的需求。

在經歷 2023 年初銷售放緩的困境後，該公司近幾個月推出多項舉措，包括促銷以及向會員用戶提供更多可兌換積分，幫助其扭轉頹勢並吸引更多消費者。

門市人員配備水準的提高以及送貨司機的充足度提高，也有助於其更好地滿足需求。

這家全球披薩巨頭第 4 季美國門市的客戶交易量增加。

達美樂透過與 Uber Eats 合作在全美進軍第三方配送領域，幫助該公司贏得了新客戶並迅速擴大了市占率。

根據研究公司 M Science 的數據，去年 12 月它已在 Uber Eats 平台上的披薩連鎖店中占有 19% 的比率。

LSEG 數據顯示，當季達美樂美國同店銷售額成長 2.8%，超過分析師預期的 2.2% 增幅。