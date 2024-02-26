〈財報〉需求反彈 達美樂披薩上季銷售額超過預期
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 19:21
達美樂披薩 (Domino"s Pizza)(DPZ-US) 上季同店銷售額超過華爾街的預期，其會員計畫的改革以及與 Uber Eats 的送貨合作，提高了人們對其披薩和雞翅的需求。
在經歷 2023 年初銷售放緩的困境後，該公司近幾個月推出多項舉措，包括促銷以及向會員用戶提供更多可兌換積分，幫助其扭轉頹勢並吸引更多消費者。
門市人員配備水準的提高以及送貨司機的充足度提高，也有助於其更好地滿足需求。
這家全球披薩巨頭第 4 季美國門市的客戶交易量增加。
達美樂透過與 Uber Eats 合作在全美進軍第三方配送領域，幫助該公司贏得了新客戶並迅速擴大了市占率。
根據研究公司 M Science 的數據，去年 12 月它已在 Uber Eats 平台上的披薩連鎖店中占有 19% 的比率。
LSEG 數據顯示，當季達美樂美國同店銷售額成長 2.8%，超過分析師預期的 2.2% 增幅。
即使如此，與麥當勞 (MCD-US) 和肯德基母公司百勝餐飲集團 (YUM-US) 等其他速食巨頭一樣，它們的海外業務因中東衝突而受到打擊。達美樂的國際同店銷售額成長 0.1%，低於預期的約 3%。
與會員計畫改革相關的更高工資率和費用，影響了達美樂美國公司直營店的獲利率，但較低的食品成本將上季每股獲利推高至 4.48 美元；分析師平均估計每股獲利為 4.38 美元。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇