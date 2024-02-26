〈台幣〉觀望氣氛轉濃 量縮微升收31.55元

新台幣兌美元匯率今 (26) 日呈現盤整走勢，在平盤附近遊走，終場收在 31.55 元，微升 0.5 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.42 億美元，外資轉趨觀望，使得整體交投偏淡。匯銀人士表示，時序來到月底，預期出口商仍有實質拋匯需求，可望為新台幣提供支撐。