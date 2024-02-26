〈台幣〉觀望氣氛轉濃 量縮微升收31.55元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 18:04
新台幣兌美元匯率今 (26) 日呈現盤整走勢，在平盤附近遊走，終場收在 31.55 元，微升 0.5 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.42 億美元，外資轉趨觀望，使得整體交投偏淡。匯銀人士表示，時序來到月底，預期出口商仍有實質拋匯需求，可望為新台幣提供支撐。
新台幣兌美元今天以 31.57 元開盤，最高來到 31.535 元、最低 31.58 元，全天匯價變動不大，台北外匯市場成交值 10.76 億美元，元太外匯市場成交值 5.66 億美元。
觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計顯示，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.05%，日元、新台幣、歐元均小幅走升，人民幣平盤整理，韓元、新加坡幣微幅走貶，越南盾貶值 0.43%，貶值力道在亞幣中最重。
投資人已將聯準會 (Fed) 首次降息的預期時間從 5 月延後至 6 月，並大幅調降對 Fed 降息次數的預測。Fed 官員預估今年將降息三次，每次 25 個基點，市場此前預期將降息多達七次。市場暫緩買進美元動作，轉向觀望。
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