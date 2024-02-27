元樟產品接軌國際 為烏克蘭戰後重建提供即時救援

2024-02-27 09:31

由日本 JICA(日本國際協力機構)主辦的日本烏克蘭經濟復興交流會「Connecting with Ukraine」於今（2024）年 2 月 15 日至 17 日期間舉辦，聚集來自日本與烏克蘭各地企業、廠商及研究單位，一同來投入協助烏克蘭戰後重建。元樟生技 ( AMS BioteQ) 股票代碼:(6864-TW) 此次受到日方合作夥伴的邀請，作為輔助角色來介紹創新醫療照護醫材 SIPSIP 系列產品，此產品具備高吸收、促癒合等特性，易使傷口達到良好的組織再生能力，符合戰場即時需求，為戰場傷員提供燒燙傷、灼傷即時救援，而量身打造的絕佳產品。

烏俄戰爭即將進入尾聲，西方諸國已開始擘劃烏克蘭的戰後重建大計，據世界銀行初步估算，未來需投入 4,110 億美元（約新台幣 12.5 兆元）的資金，但因烏克蘭本身的人口與經濟量體龐大，因此重建過程中所創造的 GDP 將高於世銀的估算數倍。根據基輔台灣貿易中心研究報告指出，烏克蘭醫用耗材的市場規模在 2014 年至 2019 年間的年平均複合成長率為 18%，戰後市場規模將不容小覷，預計將投入數以千萬美金採購「外傷用藥品及醫療器材」。

烏克蘭總理什米加爾 19 日在東京接受 NHK 專訪中有提到「日本在地震和海嘯後重建國家方面擁有的知識經驗和技術，可以幫助烏克蘭迅速恢復。」藉此，元樟生技董事長蔡宜儒表示，將與日方夥伴合作，積極掌握烏克蘭重建進度，在符合歐盟設定的架構下，積極成為各國企業落實重建工作的重要夥伴。

圖說: 研發主任葉映廷接受烏克蘭媒體 Ukraine Radio 的採訪，介紹此次出展的 SIPSIP 系列敷料產品。

元樟生技專注於微生物領域的研究，藥物研發與醫材創新雙軌並行，該公司運用其專利生物工程技術 ExtrO，積極開發出多項高潛力項目，包含此次出展的 SIPSIP 系列敷料產品。研發主任葉映廷接受烏克蘭媒體 Ukraine Radio 的採訪指出，此系列產品具有專利的復合技術、獨創的物理結構，同時也通過小鼠傷口模型的動物實驗，並證明具有促進傷口癒合與功能性組織再生的效果。

圖說: 展會期間，訪客人數破千位，產品成功獲得各界的高度關注。

展會期間，訪客人數破千位，來訪貴賓包括烏克蘭駐日大使、NPO KRAIANY(日烏友好協會) 理事長、烏克蘭籍相撲選手 - 獅司先生等，產品成功獲得各界的高度關注。在這樣的基礎下，元樟運用自身技術及醫材開發經驗，建立了強大的醫療照護系統來因應軍備及戰後市場需求，為的是可以幫助更多的人，共同解決全球性傷口照護問題。