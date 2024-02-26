史上最貴「比亞迪」上市了！售價747萬！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-26 11:00

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 超跑上市了，只需 2.36 秒時速就可加速至 100 公里，最高時速可達 309.19 公里，售價人民幣（下同）168 萬元（新台幣 747 萬元），是史上最貴「比亞迪」。

據《彭博》報導，比亞迪旗下高檔品牌仰望第二款車型仰望 U9 在周日（25 日）上市，售價 168 萬元，將在 2024 年中正式啟動交車。仰望 U9 搭載易四方 U 型電機，官方稱搭配旋變傳感器後，識別精度、響應速度將遠高於傳統超跑。

比亞迪表示，仰望 U9 具易四方和雲輦 - X 兩項核心技術，配備四輪獨立電機，0~100 公里 / 小時加速可達 2.36 秒。仰望 U9 並配備超級碳艙、全新一代 CTB、超混結構等技術。

車內方面，仰望 U9 採用了環抱式設計，並使用了大量碳纖維、麂皮材質包覆，配備全液晶儀表和豎向放置的中控螢幕，螢幕下方還配備了駕駛模式控制旋鈕和觸控按鍵。

另外，仰望 U9 還搭載智慧駕駛輔助系統，支援自適應巡航、自動泊車、遙控泊車等功能。內飾有三種配色，分別為赤曜紅、日珥橙及星雲紫。