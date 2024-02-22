紐約州檢長 : 如川普付不出111億元罰金 沒收川普大廈

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 15:00

美國紐約州法官對前總統川普的欺詐案民事訴訟做出裁判後，紐約州檢察長詹樂霞周二（20 日）表示，如果川普無法支付 3.55 億美元（約新台幣 111 億元）罰金，她已準備好沒收川普大廈（Trump Tower）。

據《美國廣播公司》(ABC) 報導，詹樂霞說：「如果他（川普）沒錢付罰金，那麼我們將在法庭上尋求判決執行機制，要求法官扣押他的資產。」

詹樂霞表示，她對案件能夠贏得上訴「非常有信心」，並重申如果川普無法支付款項，她會毫不猶豫地扣押川普名下的一棟建築——華爾街 40 號川普大廈。

川普大廈是川普集團的商業大本營，坐落於紐約市曼哈頓。這棟摩天大樓於 1930 年建成時稱為曼哈頓銀行大廈，後來因曼哈頓銀行與大通國民銀行合併，所以曼哈頓銀行大廈改稱為華爾街 40 號大廈。川普在 1995 年買下該大廈，改稱川普大廈，並沿用至今。

川普大廈總共有 70 層，一度是世界上最高的建築，後來被克萊斯勒大廈超過。

此前，為避免利益衝突，川普曾在社交平台上接連發帖，表示要徹底與川普商業帝國切割。不過，他在就職美國總統前沒出售個人資產，也拒絕交給獨立保密信托管理，而是交給兒子負責的信托管理。

美國紐約州最高法院法官 Arthur Engoron 在 2 月 16 日對川普的民事欺詐案做出判決，認為川普將其淨資產誇大了數十億美元，以獲得更優惠的貸款條件，構成嚴重欺詐行為，決定對川普處以 3.55 億美元罰款，並永久禁止川普進入紐約房地產行業。