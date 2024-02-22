中國國資委專題推進 推動央企加速發展AI

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 11:00

中國國務院國資委周三（21 日）表示，在周一召開「AI 賦能 產業煥新」中央企業人工智慧（AI）專題推進會，表示加快推動 AI 發展，是國資央企發揮功能使命，搶抓戰略機遇，培育新質生產力，推進高品質發展的必然要求。

國務院國資委指出，中央企業要主動擁抱 AI 帶來的深刻變革，把加快發展新一代 AI 擺在更加突出的位置，不斷強化創新策略、應用示範和人才聚集，著力打造 AI 產業集群，發揮需求規模大、產業配套全、應用場景多的優勢，帶頭搶抓 AI 賦能傳統產業，加快建立數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智慧經濟形態。

國務院國資委強調，中央企業要把發展 AI 放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展智慧產業。要夯實發展基礎底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智慧算力中心，進一步深化開放合作，更好發揮跨央企協同創新平台作用。

指標性企業和中央企業代表在會上發言，10 家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放 AI 應用場景。

事實上，已有多家央企早早展開行動，在 AI 生態開始跑馬圈地，例如中國三大電信公司。

據《科創板日報》報導，中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算中集群心。單池新建國產算力達 10,000 卡，是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。

中國移動信息披露部副總經理胡宇波曾表示，近年已部署相應智算伺服器，正在規劃建設亞洲最大的智算中心。