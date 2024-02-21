盤中速報 - 費城半導體大跌1.16%，報4405.19點
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 23:00
截至台北時間21日10:45，費城半導體下跌51.68點（或1.16%），暫報4405.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.25%
- 近 1 月：+1.86%
- 近 3 月：+17.11%
- 近 6 月：+28.71%
- 今年以來：+6.74%
焦點個股
費城半導體成分股以Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)領跌。Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌2.68%；Entegris Inc(ENTG-US)下跌2.17%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)下跌2.05%；泰瑞達公司(TER-US)下跌1.76%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌1.64%。
部分成分股表現相對穩健，亞德諾公司(ADI-US)上漲0.89%；Coherent Corp(COHR-US)上漲0.2%。
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