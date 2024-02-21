郡都建設年底推出高雄200億元案量並已啟動IPO規畫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-21 16:16

高雄在地建商郡都建設在橋頭新市鎮的推出的「郡都橋科大極」，在去年 10 月推出潛銷預售後，至目前已售出逾 98%，同時，郡都集團將進一步在高雄蛋黃區 推案，預計從今年底至明年將有 200 億元個案進場，郡都董事長唐承今 (21) 日指出，郡都一直有朝向資本市場掛牌規劃。

郡都建設預計在今年底推出的建案包括楠梓市心、漢神巨蛋商圈、亞洲新灣區等地，從今年底至明年將有 200 億元新個案進場。

對於郡都建設在橋頭新市鎮的推出的「郡都橋科大極」，推出戶數達 514 戶，從去年 10 月潛銷至今，售出 508 戶，銷售率逾 98%。此一個案總銷 65 億元，其中並由愛山林 (2540-TW) 投資 50%。

愛山林總經理張境在指出，愛山林與郡都建設集團早在早期的「當代」、「繽海」兩個案即開始，「郡都橋科大極」則爲雙方深度合作的第三個高雄建案。