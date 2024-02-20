今年月配息還有戲嗎？00929拉回大好買點？

鉅亨網新聞中心 2024-02-20 20:30

2023 年復華台灣科技優息 ETF(00929-TW) 挾高配息率以及亮麗的績效表現，從 2023 年 6 月 9 日掛牌上市以來，短短八個多月，基金規模已經逼近 1500 億元，光是今年（2024）以來受益人數就增加了將近 10 萬人，堪稱台股最熱門 ETF 之一！

然而，2023 年 11 月 1 日，金管會「平準金占比揭露」新規定正式上路之後，今年 1 月，「收益平準金使用規範」四大原則更進一步正式拍板，引起市場軒然大波。目前大致分成兩派觀點：一派認為高股息將成歷史，股息下降是早晚的事，高配息 ETF 將成昨日黃花；另一派則認為影響有限，基於現金流優勢，高配息 ETF 仍將是 2024 年的明星族群。

大華國際投顧阮蕙慈分析師認為，目前台灣指數公司所編製的「特選臺灣科技優息指數」的選股邏輯上並未特別強調高配息，而是獲利和成長性比股息更重要。00929 在 2023 年的高配息率來自於股息再加上資本利得，實際上並不太需要依賴收益平準金拿來分配。因此，「收益平準金使用規範」新制上路，對於像是 00929 這樣的 ETF 而言的影響並不大，過去喜歡這類型 ETF 的投資人依舊可以繼續納入投資組合。

阮蕙慈分析師表示，不需要把 00929 過度看重「息收」而忽略了「資本利得」這個重要的因素。畢竟它是一檔成分股 100% 都是科技股的 ETF，因此本質上就是一檔科技基金。倘若 2024 年科技股上漲，科技股基金或 ETF 當然也會跟著上漲！只是 00929 會比一般的科技基金多配息一些，可以滿足需要固定現金流的投資人需求（例如退休族）。投資人可以把 00929 想像一檔科技基金，只是有些科技基金未必配息，00929 則是把股息和部分資本利得拿出來分配。

阮蕙慈分析師指出，台灣指數公司所編製的「特選臺灣科技優息指數」，主要選股邏輯是上市櫃市值前 200 大的公司（市值大於 50 億）、連續三年 ROE>0，再考慮波動度、殖利率、長短期本益比乖離、股息變異性等因素，遴選出 40 檔持股，單一持股上限 10%。從這樣的選股邏輯，除股息外，其實也兼顧了成長性。也容易挑選到各次產業的龍頭股！

就 00929 目前的持股來看，幾乎屬於各次產業的龍頭，論今年成長性也值得期待，這樣的 ETF 上漲潛力是優於大盤的。更詳細的解析內容，可參考阮蕙慈分析師的影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

今年月配息還有戲嗎? 00929 拉回大好買點? 今年績效複製貼上?

金融阮實力 LINE: @power8888

更多阮蕙慈獨家產業分析