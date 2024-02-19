盤中速報 - IOTX大跌8.82%，報0.06551美元

IOTX (IOTX)在過去 24 小時內跌幅超過8.82%，最新價格0.06551美元，總成交量達0.77億美元，總市值6.15億美元，目前市值排名第 68 名。

IOTX (IoTeX) IoTeX 作為矽谷開源項目成立於2017年，致力於構建全球領先的以隱私為中心的高性能區塊鏈平台。 IoTeX旨在成為智能萬物、開發者與人之間協作與價值交換的可信計算和應用平台，致力於將區塊鏈、可信硬件與邊緣計算結合起來，實現萬物可信互聯，用區塊鏈接世界!