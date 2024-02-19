盤中速報 - IOTX大漲32.78%，報0.06842美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 08:05
IOTX(IOTX)在過去 24 小時內漲幅超過32.78%，最新價格0.06842美元，總成交量達1.02億美元，總市值6.46億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：0.076美元，近 1 日最低價：0.04968美元，流通供給量：9,441,378,955。
IOTX (IoTeX) IoTeX 作為矽谷開源項目成立於2017年，致力於構建全球領先的以隱私為中心的高性能區塊鏈平台。 IoTeX旨在成為智能萬物、開發者與人之間協作與價值交換的可信計算和應用平台，致力於將區塊鏈、可信硬件與邊緣計算結合起來，實現萬物可信互聯，用區塊鏈接世界!
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.10%
- 近 1 月：+19.82%
- 近 3 月：+117.61%
- 近 6 月：+258.28%
- 今年以來：-1.40%
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