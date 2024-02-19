鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.1億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達4.11%
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,167.83美元，24小時漲跌幅+1.36%；以太幣(ETH)現報價格2,879.2美元，24小時漲跌幅+3.71%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.41億美元。
24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅4.11%；LOKA(LOKA)24小時漲幅2.43%；MANTRA(OM)24小時漲幅2.16%。
24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅37.3%；Xai(XAI)24小時跌幅23.1%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅18.3%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.7%；權力代幣(POWR)近一週漲幅12.2%；Astar(ASTR)近一週漲幅9.52%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅131%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅126%；CKB(CKB)近一週跌幅97.5%。
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