鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.1億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達4.11%

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.41億美元。

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅4.11%；LOKA(LOKA)24小時漲幅2.43%；MANTRA(OM)24小時漲幅2.16%。

24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅37.3%；Xai(XAI)24小時跌幅23.1%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅18.3%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.7%；權力代幣(POWR)近一週漲幅12.2%；Astar(ASTR)近一週漲幅9.52%。