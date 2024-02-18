盤中速報 - DOCK大漲11.95%，報0.03438美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-18 00:05
DOCK(DOCK)在過去 24 小時內漲幅超過11.95%，最新價格0.03438美元，總成交量達0.58億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 204 名。
近 1 日最高價：0.04809美元，近 1 日最低價：0.0307美元，流通供給量：876,417,166。
Dock是一個平臺，旨在為企業和開發人員提供簡單的解決方案，以構建，管理和提供可使用區塊鏈技術立即進行驗證的數字憑證。借助獨立的區塊鏈，集成的支付和激勵權杖，可信賴的驗證者網絡以及無縫的採用和互通性，Dock是解決現有數據以及如何捕獲，共用和控制通用問題的運動的一部分。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.67%
- 近 1 月：+38.47%
- 近 3 月：+108.30%
- 近 6 月：+184.01%
- 今年以來：+66.14%
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